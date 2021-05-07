Под Рязанью обнаружили неразорвавшийся снаряд
На место прибыли полицейские и группа разминирования ОМОН. Силовики определили, что внутри артиллерийского снаряда находится взрывчатое вещество. Боеприпас уничтожили рядом с местом, где его нашли.
В четверг, 6 мая, под Рязанью обнаружили неразорвавшийся снаряд калибром 100 миллиметров. Об этом сообщает администрация Рязанского района.
Боеприпас обнаружил житель деревни Сальково Окского сельского поселения. На место прибыли полицейские и группа разминирования ОМОН. Силовики определили, что внутри артиллерийского снаряда находится взрывчатое вещество.
Боеприпас уничтожили рядом с местом, где его нашли.