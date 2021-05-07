Рязанцы пожаловались на мышей в многоквартирном доме

Рязанка рассказала, что мыши в квартире «атакуют» ее уже больше года. Об этом в пятницу, 7 мая, она рассказала в социальной сети.

Рязанка рассказала, что мыши в квартире «атакуют» ее уже больше года. Об этом в пятницу, 7 мая, она рассказала в социальной сети.

По ее словам, проблема возникла у всех жителей в доме №10, корпус 2 по улице Крупской.

«Стала узнавать у соседей, оказалось, что они уже давно обращались в соответствующие органы — толку нет», — пожаловалась женщина.

Она выразила недовольство на бездействие управляющей компании, которая «выезжает только за деньги». Женщина пояснила, что она не понимает, куда идут взносы за содержание жилья, капитальный ремонт и другие услуги, если компания отказывает решить проблему с мышами.

К публикации она приложила фотографию пойманной мыши в пакете, из которой торчит хвост. Некоторые пользователи в комментариях предположили, что хвост напоминает им крысиный.