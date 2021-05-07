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Елену Сорокину попросили устроить ребенка в детсад
К мэру обратилась семья с просьбой помочь в получении места для ребенка в детском саду № 32 или № 55. «Используя наши административные ресурсы, проявляя неравнодушие и соучастие, можно найти выход из любой ситуации», — подчеркнула Сорокина.

Мэра Елену Сорокину попросили устроить ребенка в детсад во время личного приема. Об этом она сообщила в пятницу, 7 мая, на своей странице «ВКонтакте».

К мэру обратилась семья с просьбой помочь в получении места для ребенка в детском саду № 32 или № 55. «Мама ребенка выходит на работу после декретного отпуска, и проблема стоит в семье достаточно остро. Специалисты управления образования и молодежной политики пояснили ситуацию с наличием свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях Рязани. Ребенок обязательно будет направлен в детский сад. Если в приоритетных детских садах мест не окажется, родителям будут предложены другие варианты. Обязательно найдем решение, которое устроит семью», — написала Сорокина.

Кроме того, на приеме обсуждались ограждения между тротуарами и дорогой, которые «портят эстетический вид города». Сорокина заявила, что город доработал конфигурацию ограждений и согласовал ее с художниками и архитекторами.

Еще одна рязанка предложила благоустроить Бульвар Победы на Московском шоссе и подняла вопрос переноса остановочного павильона с улицы Юбилейной на прежнее место.

«Поручила управлению транспорта и управлению благоустройства совместно найти решение и удовлетворить потребность рязанцев. Полноценный остановочный комплекс будет установлен на этом месте в рамках реконструкции дороги. Уверена, неразрешимых вопросов нет. Используя наши административные ресурсы, проявляя неравнодушие и соучастие, можно найти выход из любой ситуации», — подчеркнула Сорокина.