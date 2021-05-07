Пользователям WhatsApp рассказали, как избежать слежки в мессенджере

Пользователям WhatsApp рассказали, как уберечься от слежки в мессенджере. Действенный способ раскрыла специалист по тестированию приложения Gem4me Анастасия Ильичева в интервью агентству «Прайм».

Пользователям WhatsApp рассказали, как уберечься от слежки в мессенджере. Действенный способ раскрыла специалист по тестированию приложения Gem4me Анастасия Ильичева в интервью агентству «Прайм».

Так, по мнению эксперта, пользователю необходимо посмотреть все гаджеты, которые подключены к аккаунту, через WhatsApp Web. Там появится кнопка — «Выйти из всех устройств».

«Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить еще раз», — объяснила специалист по тестированию.

Эксперт напомнила, что для защиты своих сообщений необходимо всегда выходить из приложения, если вход был выполнен через чужое устройство. Также она посоветовала держать телефон только в надежных местах и подключить двухфакторную аутентификацию, которая защищает устройство от несанкционированных входов.