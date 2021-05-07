Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-10 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Рязанском театре юного зрителя 8 мая пройдет спектакль «Детство 45-53: а завтра будет счастье», рассказывающий о послевоенном поколении. И еще один спектакль ТЮЗа, посвященный Великой Отечественной войне — премьера этого сезона — «Белые кораблики», посвященный детям блокадного Ленинграда. В Рязанском музыкальном театре 9 мая состоится концерт «Песни нашей Победы». А Рязанская филармония приглашает всех желающих на праздничное мероприятие «Синий платочек — музыка Победы».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».