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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-10 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанском театре юного зрителя 8 мая пройдет спектакль «Детство 45-53: а завтра будет счастье», рассказывающий о послевоенном поколении. И еще один спектакль ТЮЗа, посвященный Великой Отечественной войне — премьера этого сезона — «Белые кораблики», посвященный детям блокадного Ленинграда. В Рязанском музыкальном театре 9 мая состоится концерт «Песни нашей Победы». А Рязанская филармония приглашает всех желающих на праздничное мероприятие «Синий платочек — музыка Победы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».