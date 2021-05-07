Губернатор Николай Любимов посадил «Сад памяти»

Николай Любимов вместе с региональными и городскими властями высадили 20 саженцев краснолистного клена на Аллее Памяти в рязанском сквере имени Маргелова. Губернатор в отметил, что к акции присоединятся все муниципальные районы.

В пятницу, 7 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в посадке саженцев молодых деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает сайт правительства.

Николай Любимов вместе с региональными и городскими властями высадили 20 саженцев краснолистного клена на Аллее Памяти в рязанском сквере имени Маргелова. Губернатор в отметил, что к акции присоединятся все муниципальные районы.

«Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны. Рязанская область обязательно примет самое активное участие в проекте. Очень важно, чтобы будущие поколения хранили светлую память о героическом вкладе нашего народа в Победу, о воинах, совершивших великий подвиг и подаривших потомках мирную жизнь», — отметил политик.

Глава региона подчеркнул, что площадь Маргелова выбрали центральным местом высадки деревьев как символ преемственности разных поколений, в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, и воинах, принявших участие в локальных военных конфликтах.

«Страна никогда не забудет своих героев. Эта аллея, высаживаемая в преддверии Дня Победы, — знак безмерного уважения и благодарности нашим героям», — заключил политик.