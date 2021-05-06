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Синоптики пообещали 7 мая ветер и небольшой дождь в Рязани
Температура воздуха ночью 5…+10°С, днем +14…+19°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с

Синоптики пообещали 7 мая ветер и небольшой дождь в Рязани. Жителей области ждет переменная облачность, местами небольшой дождь.

Температура воздуха ночью 5…+10°С, днем +14…+19°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с.

Напомним, ранее рязанцев предупреждали о порывах ветра. Синоптики говорили о правилах безопасности: избегать рекламные щиты и шаткие конструкции, не находиться вблизи линий электропередачи. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и парковаться вдали от деревьев.