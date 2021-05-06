Россиян предупредили о мошеннической схеме с участием врачей

Россиян предупредили о популярном медицинском мошенничестве. Новую схему обмана раскрыл заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в эфире радио Sputnik.

Россиян предупредили о популярном медицинском мошенничестве. Новую схему обмана раскрыл заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в эфире радио Sputnik.

По его словам, на телефон жертвы приходит приглашение на «бесплатное» медицинское обследование. Большая часть звонков исходит от недобросовестных частных структур.

«Это просто развод. Это один из способов завлечь людей, чтобы потом раскрутить на деньги. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», — объяснил эксперт.

При этом Владимир Круглый отметил, что такая схема обмана никак не связана с осмотрами, действующими в рамках системы ОМС.

В России уже выявляли подобные случаи мошенничества. Так, в июле 2020 года в Хабаровске вынесли приговор по делу псевдомедицинских центров, где лечили пациентов от несуществующих заболеваний. Похожий случай зафиксирован и в 2019 году на Кубани — россияне, не имея медицинского образования, лечили людей от варикоза.