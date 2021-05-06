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Названы профессии, которые исчезнут через двадцать лет
Стоит разделить все профессии на три типа: полученные в вузах, колледжах и не требующие специального образования

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов рассказал «Российской газете» о профессиях, которые исчезнут через 10-20 лет.

Педагог отметил, что стоит разделить все профессии на три типа: полученные в вузах, колледжах и не требующие специального образования.

«Под угрозой полного исчезновения — профессии третьего типа: курьеры, операторы колл-центров, фасовщики, уборщики. Их в будущем попросту заменят „машины“», — уточнил проректор «РГ».

Тарасов считает, что выпускники колледжей смогут быстро приспособиться, получив нужные навыки. Например, связанные с компьютерной грамотностью и освоению новых программ. К таким специалистам проректор причислил водителей, кассиров, продавцов, секретарей, смотрителей в музеях, риелторов.

Куда глобальнее, по мнению эксперта, выглядит проблема с профессиями, требующими высшего профессионального образования.

«В „тревожный“ список попадают не только всем известные бухгалтеры, но и часть банковских работников, ряд профессий, связанных с юридическим образованием (например, нотариусы, юрисконсульты), турагенты, переводчики-лингвисты, библиотекари, корректоры, логисты, провизоры и даже ряд специальностей, связанных с программированием», — предостерег Тарасов.

«Ряд исчезающих специальностей до сих пор пользуется популярностью у абитуриентов, а вузы продолжают готовить таких специалистов и, к сожалению, не всегда по программам соответствующим требованиям времени», — отметил проректор РТУ МИРЭА.