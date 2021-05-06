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Мэрия рассказала о перекрытии Рязани в День Победы
Движение будет запрещено по Первомайскому проспекту от ул. Вокзальной до ул. Дзержинского с 17.45 до 19.15. Соответственно, в маршруты городского транспорта внесли изменения

Горадминистрация опубликовала график перекрытия Рязани в День Победы.

Движение будет запрещено по Первомайскому проспекту от ул. Вокзальной до ул. Дзержинского с 17.45 до 19.15.

Соответственно, в маршруты городского транспорта внесли изменения.

Троллейбусы:

  • №№1, 8, 9, 10, 16, 17 приостанавливают движение;
  • маршрут №5 следует по ул. Вокзальной через вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту.

Автобусы:

  • №№4, 7, 10, 13, 15, 21, 24 следуют по ул. Вокзальной через вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам;
  • №2 следует от остановки «Музучилище» до Вокзала Рязань-2 по улицам Высоковольтной, Весенней, Чкалова, Вокзальной, в обратном направлении по тем же улицам.

Коммерческие маршруты:

  • №№30, 41, 46, 47, 50, 53, 66, 68, 73, 75, 88, 91, следуют до ТД «Барс» далее по ул. Вокзальной через вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам;
  • №58 следует до ТД «Барс» далее по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Высоковольтной в прямом и обратном направлении, далее по своему маршруту;
  • №№70, 71, 82, 95 следуют до ТД «Барс» далее по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам;
  • №№49, 77 следуют по ул. Вокзальной через вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам.

В связи с временным перекрытием движения транспорта по маршруту движения подразделений Рязанского территориального гарнизона с 19.15 и до завершения движения приостанавливают работа троллейбусных маршрутов №№1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 и автобусных маршрутов №№4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 41, 46, 47, 49, 50, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 90, 91, 99.

Администрация города Рязани обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт:

  • в период с 06.00 до 16.00 8 мая на части стоянки автотранспорта, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Рязань-2»;
  • с 22.00 8 мая до 22.30 9 мая на проезде Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС;
  • с 06.00 до 11.00 9 мая на Скорбященском проезде;
  • с 05.00 до 19.30 9 мая на площади Победы, на Малом шоссе от ул. Безбожной до Первомайского проспекта, на Первомайском проспекте от ул. Вокзальной до пересечения с ул. Маяковского, ул. Сенной от Первомайского проспекта до ул. Семинарской.