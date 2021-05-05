В Рязанской области могут запустить производство вакцины от коронавируса и гриппа

Новую российскую вакцину от коронавируса разрабатывают в холдинге «Нацимбио» «Ростеха». Отмечается, что одним уколом пациента планируют прививать и от COVID-19, и от гриппа.

В рязанской компании «Форт» планируют начать производство вакцины от COVID-19 и от гриппа. Об этом сообщил Forbes .

Новую российскую вакцину от коронавируса разрабатывают в холдинге «Нацимбио» «Ростеха». Отмечается, что одним уколом пациента планируют прививать и от COVID-19, и от гриппа.

Пока неизвестно, какой будет технология производства.

Рязанский завод «Форт» производит вакцины по традиционной технологии, как и Центр имени М.П. Чумакова, создавший третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак». Предполагается, что вакцину могут создать именно в Рязани.