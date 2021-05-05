В Дягилеве неизвестный украл из подъезда детский самокат
Кража произошла ночью 15 апреля, в доме №4 по улице Белякова. Автор видео просит рязанцев помочь найти вора.
В Дягилеве неизвестный украл из подъезда детский самокат. Информация с просьбой о помощи появилась в соцсетях в среду, 5 мая.
Кража произошла ночью 15 апреля, в доме №4 по улице Белякова. Рязанец выложил в сеть видео с камер наблюдения, на котором видно, как в подъезд заходит неизвестный мужчина, некоторое время прислушивается, далее скрывается под лестницей, где стоят коляска и самокаты жильцов. Взяв один из самокатов, мужчина выходит из подъезда.
Автор видео просит рязанцев помочь найти вора.