На Урале 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у двух братьев и друга

Мальчики позвали девочку жечь в лесу костер. Там старший из братьев повалил ее на землю, стянул белье и изнасиловал на глазах у остальных.

На Урале 12-летний школьник изнасиловал девятилетнюю девочку. Это произошло на глазах у двух братьев и друга, сообщил « E1 ».

Случай произошел в Краснотурьинске в конце апреля. Мальчики позвали девочку жечь в лесу костер. Там старший из братьев повалил ее на землю, стянул белье и изнасиловал на глазах у остальных. После этого девочка пришла на работу к маме и все рассказала. Пострадавшую отвезли в больницу.

Мальчик находится дома под домашним арестом. К уголовной ответственности его привлечь не могут из-за возраста.

Отмечается, что трое из четверых мальчиков — братья. Ранее на учете они не состояли. Их 39-летняя мать работает дояркой в совхозе, отца у детей нет. Четвертым из них был старший друг одного из братьев. Все они — ученики местной школы.