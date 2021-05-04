За сутки от коронавируса умер еще один рязанец
Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки от коронавируса умер еще один рязанец. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки выявлено 50 новых случаев заражений, общее число заражений достигло 27 999. За сутки вылечились 48 пациентов, всего 26 446. Умерли всего 458.
В России за сутки выявили 7 770 случаев заражения, всего 4 839 514. За сутки выздоровели 6 755 пациентов, всего 4 457 044. Скончались 337 человек, всего 111 535.