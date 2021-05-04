Рязанский приборный завод стал вторым в конкурсе учебной базы по безопасности жизнедеятельности

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») завоевал второе место по итогам смотра-конкурса учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях Рязани.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») завоевал второе место по итогам смотра-конкурса учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях Рязани.

Комиссия, в состав которой вошли представители управления по делам ГОЧС г. Рязани, предварительно отобрала для смотра-конкурса учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности 36 организаций и оценила состояние объектов, выехав на места.

При выставлении баллов учитывалось наличие помещений и учебных классов для занятий по гражданской обороне, их оснащение необходимыми средствами обучения, наглядной агитацией, методической литературой и видеофильмами. Также оценивались практическая реализация программ и планов занятий по ГО среди работников предприятия, информационное сопровождение данной деятельности и многое другое.

АО «ГРПЗ» — постоянный участник ежегодного смотра-конкурса учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях Рязани. На протяжении последних лет завод неизменно входит в число его призеров. В 2021 году комиссия отметила, что на Государственном Рязанском приборном заводе проделана большая работа по совершенствованию этого направления.