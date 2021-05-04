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В Рязанской области объявили метеопредупреждение
В ночь с 4 на 5 мая и днем в среду, 5 мая, в Рязанской области сохранятся порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Вечером во вторник, 4 мая, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В ночь с 4 на 5 мая и днем в среду, 5 мая, в Рязанской области сохранятся порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб — 112, 01, 101, единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.