В Курской области шестилетний мальчик насмерть сбил свою мать

Машина «ВАЗ-21074» принадлежала 28-летней матери мальчика. Она оставила ключ зажигания в машине и отошла. Ребенок сел за руль, пока взрослых не было рядом.

В Курской области шестилетний мальчик насмерть сбил свою мать. Об этом пишут « Курские известия ».

ДТП произошло 2 мая около 13 часов на Северном кладбище в Щиграх.

Машина «ВАЗ-21074» принадлежала 28-летней матери мальчика. Она оставила ключ зажигания в машине и отошла. Ребенок сел за руль, пока взрослых не было рядом.

Мальчик включил зажигание и надавил на «газ». Машина поехала назад, на скорости сбила мать ребенка и въехала в Nissan Murano.

Очевидцы сообщили, что женщину зажало между двух машин.

Пострадавшую доставили в Щигровскую ЦРБ, где она скончалась.