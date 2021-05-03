В Курской области шестилетний мальчик насмерть сбил свою мать
Машина «ВАЗ-21074» принадлежала 28-летней матери мальчика. Она оставила ключ зажигания в машине и отошла. Ребенок сел за руль, пока взрослых не было рядом.
В Курской области шестилетний мальчик насмерть сбил свою мать. Об этом пишут «
ДТП произошло 2 мая около 13 часов на Северном кладбище в Щиграх.
Машина «ВАЗ-21074» принадлежала 28-летней матери мальчика. Она оставила ключ зажигания в машине и отошла. Ребенок сел за руль, пока взрослых не было рядом.
Мальчик включил зажигание и надавил на «газ». Машина поехала назад, на скорости сбила мать ребенка и въехала в Nissan Murano.
Очевидцы сообщили, что женщину зажало между двух машин.
Пострадавшую доставили в Щигровскую ЦРБ, где она скончалась.