В Рязани управление транспорта выявило нарушения в работе 12 маршрутов

Управление транспорта продолжает проверку работы коммерческих перевозчиков в Рязани. В мае были выявлены нарушения в работе перевозчиков, обслуживающих 12 маршрутов.

Управление транспорта продолжает проверку работы коммерческих перевозчиков в Рязани. В мае были выявлены нарушения в работе перевозчиков, обслуживающих маршруты регулярных перевозок №№ 34, 33, 42, 66, 70, 85, 90, 91, 95, 96, 98а, 99, сообщается в группе Общественного совета при управлении транспорта.

Перевозчикам необходимо устраненить выявленные нарушения, пока не последовали меры гражданско-правового характера.

Сотрудники управления транспорта ежедневно проводят рейды по работе автобусов и троллейбусов на остановках. Мониторинг также проводят с помощью анализа данных навигационной системы ГЛОНАСС.