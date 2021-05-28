В Рязани проверили городские пляжи

С 1 июня откроются четыре городских пляжа — на Ореховом озере и Борковских карьера №№1,2,3.

В Рязани проверили городские пляжи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу, 28 мая, комиссия в составе специалистов администрации города, регионального управления Роспотребнадзора, минздрава, городского управления по делам ГОЧС, регионального центра ГИМС МЧС осмотрела городские пляжи на предмет готовности к купальному сезону.

С 1 июня откроются четыре городских пляжа — на Ореховом озере и Борковских карьера №№1,2,3.

В границах зоны отдыха на воде обследовано дно, на анализ отправлены пробы воды и песка, заключены договоры на вывод мусора, готовится пляжное и санитарно-гигиеническое оборудование, формируется штат спасателей и медработников.

В администрации напомнили, что два пляжа в Солотче в 2021 году работать не будут из-за расчистки русла реки.

РЗН.инфо подготовил обзор всей пляжей в городе и окрестностях, пути проезда к каждому из них и условиях купания. Подробности читайте в разделе «Публикации».