Суд обязал рязанское издание написать опровержение и выплатить моральный вред депутату гордумы

С октября 2020 года по февраль 2021 на «Вид сбоку» было опубликовано несколько статей, содержащих недостоверные сведения о депутате Рязанской городской думы Елене Акимкиной, работающей в «ФПК Инвест».

Рязанский районный суд признал ряд публикаций интернет-издания «Вид сбоку» недостоверными и обязал главного редактора Константина Смирнова опубликовать опровержения и выплатить компенсацию за моральный вред.

С октября 2020 года по февраль 2021 на «Вид сбоку» было опубликовано несколько статей, содержащих недостоверные сведения о депутате Рязанской городской думы Елене Акимкиной, работающей в «ФПК Инвест».

В них утверждалось, что Акимкина являлась фигуранткой земельного скандала в Есенинских местах, была «уличена в манипуляциях с землей». Депутат обратилась в суд за защитой своей чести и достоинства, а также за компенсацией за моральный вред.

«В ходе судебного разбирательства главный редактор интернет-издания „Вид сбоку“ не представил ни одного доказательства своих утверждений об истице. Акимкина Елена доказала в суде недостоверность публикаций о ней.

В частности то, что участвовала только в качестве свидетеля в уголовном деле бывшего архитектора Рыбновского района по обвинению его в незаконно выданных разрешениях на строительство в охранных зонах Есенинских мест. Само уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Ни одно из сведений, опубликованных в интернет-издании, не подтвердилось и решение суда было вынесено в пользу депутата», — отметили в «ФПК Инвест».

Суд обязал издание «Вид сбоку» опубликовать опровержения по семи недостоверным статьям об Акимкиной Елене и выплатить ей моральный вред в размере 50 000 рублей, а также возместить ей судебные расходы в размере 57 200 рублей. Полностью с решением суда можно ознакомиться здесь .

Напомним, что издание уже проигрывало суд о недостоверных сведениях, опубликованных о магазине «Книжный Барс» с обвинениями в нарушениях трудового законодательства. Главный редактор «Вид сбоку» обязан был опубликовать опровержение данной статьи и возместить судебные расходы. По словам руководства магазина, решение суда до сих пор не исполнено.

Редакция РЗН. инфо сообщает, что не встает на сторону ни одного из участников конфликта.