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Студентка Рязанского радиоуниверситета стала победительницей регионального конкурса «Староста года»
Участникам предложили пять конкурсных заданий, направленных на выявление организаторских навыков и творческих способностей, а также проверку знаний в области образовательного права.

27 мая в актовом зале Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета при поддержке Совета ректоров вузов Рязанской области впервые состоялся региональный конкурс «Староста года».

Участникам предложили пять конкурсных заданий, направленных на выявление организаторских навыков и творческих способностей, а также проверку знаний в области образовательного права.

Первой обладательницей титула «Староста года» стала студентка Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф.Уткина, староста 976 группы — Мария Зорина.