Рязанец выиграл в лотерею более полумиллиона

Часть выигранных денег рязанец планирует поделить между детьми, а остальное оставит на бытовые нужды.

Рязанец выиграл в лотерею более полумиллиона. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Тестю Романа Мезжина семья подарила четыре билета «Русского лото». По одному из билетов мужчина выиграл 706 577 рублей. Оформление денежных средств он доверил своему зятю, Роману.

«Тесть узнал о выигрыше в первые дни после розыгрыша, а нам сообщил эту новость чуть позже — во время семейного застолья. Мы обрадовались такому событию, было неожиданно», — рассказал Роман.

Часть выигранных денег рязанец планирует поделить между детьми, а остальное оставит на бытовые нужды.