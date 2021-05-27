Полисы е-ОСАГО «Росгосстраха» теперь можно купить в «Связном»

«Росгосстрах» в год столетия активно расширяет число своих партнеров. Теперь электронный полис ОСАГО от компании «Росгосстрах», равнозначный бумажному полису, можно купить в сети «Связной», насчитывающей более 2600 магазинов по всей стране, и на сайте svyaznoy.ru.

«Росгосстрах» в год столетия активно расширяет число своих партнеров. Теперь электронный полис ОСАГО от компании «Росгосстрах», равнозначный бумажному полису, можно купить в сети «Связной», насчитывающей более 2600 магазинов по всей стране, и на сайте svyaznoy.ru.

Процесс покупки происходит в считанные минуты. Консультант вносит в систему данные владельца транспортного средства и лиц, допущенных к управлению им, информацию о транспортном средстве, после чего рассчитывается стоимость полиса, и после оплаты полис приходит на указанную клиентом электронную почту. Оформить полис самостоятельно по аналогичной схеме можно и на сайте ритейлера. Согласно законодательству, электронный полис начнет действовать через три дня после покупки, срок действия составит 12 месяцев.

«Запуск продаж электронных полисов ОСАГО, самого популярного вида страхования у россиян, в сети „Связной“ упростит жизнь автовладельцам и даст им еще один удобный канал покупки полиса — оформить договор можно буквально по пути домой, — отметила член Правления компании „Росгосстрах“ Елена Белоусенко. — Мы рассчитываем, что сотрудничество наших компаний будет взаимовыгодным и плодотворным. А с каждым годом число наших продуктов, доступных для покупки в сети „Связной“, будет лишь расти».

«Мы стремимся закрыть потребности наших клиентов в финансовых и страховых сервисах на любой случай жизни, а без такого продукта как ОСАГО, комплексное решение невозможно. „АВТОСТАТ“ посчитал, что в России на начало года было зарегистрировано около 60 млн транспортных средств и количество автомобилистов ежегодно только растет, поэтому потенциал у данного продукта большой. Запуск продажи полисов ОСАГО от компании „Росгосстрах“ позволит нашим клиентам застраховать свой автомобиль у одного из самых надежных страховщиков на рынке», — отметил вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании «Связной» Максим Следков.