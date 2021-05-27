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МегаФон построит частную LTE-сеть на крупнейшем российском предприятии
МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в компанию «Металлоинвест»). Гарантированное покрытие, безопасность, а также высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать сложные технологические процессы добычи железной руды и производства железорудного сырья.

МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в компанию «Металлоинвест»). Гарантированное покрытие, безопасность, а также высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать сложные технологические процессы добычи железной руды и производства железорудного сырья.

Сеть Private LTE охватит фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа длиной 4,7 км и шириной 3,7 км, где добыча руды ведется открытым способом. В ходе буровзрывных работ меняется рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450 м, и технологические решения по организации частной сети должны быстро адаптироваться к этим изменениям.

Проект предполагает большой объем работ по организации частной сети LTE и обеспечению высочайшего уровня ее доступности. Для организации бесшовного покрытия планируется разместить 13 новых базовых станций, а также провести модернизацию пяти действующих. В ЦОДе установят резервируемое ядро сети Private LTE, возведут новые антенно-мачтовые сооружения, проложат волоконно-оптические линии, создадут каналы радиорелейных линий связи для обеспечения резервирования транспортной инфраструктуры.

МегаФон обеспечит предприятие бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники, а также обеспечить резервирование и широкий охват покрытия сети.

Сеть Private LTE предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники, специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования, при этом в условиях сложного рельефа месторождения будет обеспечена устойчивая связь.

Для обеспечения устойчивого сигнала внутри цехов на предприятии организуют indoor-покрытие, что даст возможность внедрять сервисы на основе видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения для определения местонахождения сотрудников, технического обслуживания и ремонта техники.

«Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений. За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

«Наши компании давно и плодотворно сотрудничают в сфере IT-технологий, — отметила директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина. — Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты Металлоинвеста».

Собственная устойчивая сеть обеспечит безопасность труда, сложные и опасные для человека процессы можно будет автоматизировать. Также она позволит внедрить цифровую радиосвязь «МегаФон Транкинг» с функцией геолокации для определения местонахождения каждого работника в режиме реального времени, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, объединения сотрудников в группы для оперативного управления.