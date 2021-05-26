Рязанец упал в обморок после прививки от коронавируса

Рязанец считает, что прежде чем делать прививку, человек должен пройти полное обследование, в том числе сдать анализы на антитела, а не просто побеседовать с терапевтом.

В редакцию РЗН. инфо обратился рязанец с рассказом о том, что после прививки от коронавируса потерял сознание. После случившегося врачи запретили ему повторную вакцинацию. Шаген Назарян решил сделать прививку от коронавируса, чтобы поехать за границу. По его словам, 16 апреля на портале госуслуг он заполнил анкету на вакцинацию и спустя пару дней приехал в ОКБ. Там он подписал необходимые бумаги и побеседовал с терапевтом. Мужчина отметил, что пройти обследование и сдать тест на антитела ему не предложили и сразу направили на укол. «Целый день чувствовал себя нормально. К 21:00 начала подниматься температура. Под утро мне резко стало плохо, начало тошнить, температура поднялась до 40, а давление упало до 80/60. Я пытался дойти до ванной комнаты, но потерял сознание. Мама услышала шум и прибежала ко мне. Хорошо, что она медик, быстро сделала укол от температуры и поставила капельницу», — вспоминает мужчина. Рязанец отметил, что после вакцинации у него несколько дней была ломота во всем теле и болело горло. После майских праздников ему позвонили и пригласили на вторую прививку. В пункте вакцинации он рассказал о случившемся и врач заключил, что вторую прививку мужчине делать противопоказано. «Точной причины, почему у меня была такая реакция, не назвали. Но после случившегося я рисковать не захотел. Однако, так как у меня не завершен этап вакцинации, я не получу сертификат, что делал прививку, соответственно, моя поездка отменяется. Сдать тест на коронавирус можно, но после приезда не могу позволить себе двухнедельный карантин», — продолжил рязанец. Шаген считает, что прежде чем делать прививку, человек должен пройти полное обследование, в том числе сдать анализы на антитела, а не просто побеседовать с терапевтом.

«Это может избавить от таких осложнений, которые возникли у меня», — заключил он.