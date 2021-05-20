Рязанцы пожаловались на пробку на въезде в Шлаковый

Пробка образовалась из-за дорожных работ от площади Театральной до Шлакового.

Рязанцы пожаловались на пробку на въезде в Шлаковый. Сообщения об этом появились «ВКонтакте».

Горожане отметили, что пробка образовалась из-за дорожных работ от площади Театральной до Шлакового.

«Дорога от площади Театральной до Шлакового в обычном режиме составляет одну минуту. Данный отрезок пути преодолен за 45 минут. Кто-нибудь из чиновников города вообще контролирует качество производимых работ?» — возмутился один из рязанцев.