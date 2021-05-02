В Перми пассажирка такси выстрелила в водителя

В Перми клиентка такси выстрелила из травматического пистолета в водителя, потому что ее не устроила цена на поездку. Инцидент произошел в пятницу, 30 апреля, на въезде на парковку аэропорта.

В Перми клиентка такси выстрелила из травматического пистолета в водителя, потому что ее не устроила цена на поездку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 30 апреля, на въезде на парковку аэропорта. Женщине показалось, что цена за поездку очень высокая. Она выстрелила из травматики, но не попала, лишь задела мужчину.

По данным пресс-службы УТ МВД России по УрФО, водитель серьезно не пострадал. У него царапина губы. Обоих участников конфликта, которые оказались жителями Нижнего Тагила, доставили в полицию для разбирательства.

Установлено, что женщина 1978 года рождения заказала такси от Нижнего Тагила до города Перми. При оплате проезда между ней и водителем 1985 года рождения произошел конфликт.

Уточняется, что потерпевший отказался от медицинской помощи.