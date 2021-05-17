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Работника Рязанского приборного завода наградил губернатор
Начальник отдела Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Александр Конкин отмечен знаком отличия губернатора Рязанской области «Почетный наставник Рязанской области». Награду вручил руководитель региона Николай Любимов.

Начальник отдела Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Александр Конкин отмечен знаком отличия губернатора Рязанской области «Почетный наставник Рязанской области». Награду вручил руководитель региона Николай Любимов.

Александр Конкин удостоен знака отличия за заслуги в развитии профессиональной среды наставничества и повышение профессионализма молодых специалистов. Торжественная церемония прошла в правительстве Рязанской области.

«На нашем предприятии институт наставничества успешно работает уже много лет. За каждым трудоустроившимся работником в обязательном порядке закрепляют опытного наставника, который помогает молодому специалисту адаптироваться на производстве, влиться в коллектив и приобщиться к заводским традициям, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Александр Конкин пришел на завод, будучи еще студентом, совмещая учебу с работой. Ему помогли старшие товарищи, он включился в заводскую жизнь, набрался опыта и сам стал активно работать с молодежью: от руководства всеми видами студенческих практик, дипломным проектированием до наставничества над молодыми специалистами.

В прошлом году он стал победителем заводского конкурса «Лучший наставник молодежи».

Знак отличия губернатора «Почетный наставник Рязанской области» учрежден в 2019 году в целях общественного признания деятельности по развитию профессиональной среды наставничества и повышению профессионализма молодых специалистов в Рязанской области.

Данным знаком ежегодно награждают не более 10 человек, которым также выплачивают единовременное денежное вознаграждение. Это квалифицированные работники различных отраслей народного хозяйства, которые содействуют молодежи в успешном овладении профессиональными знаниями, навыками и умениями и в профессиональном становлении; эффективно и на постоянной основе помогают им совершенствовать формы и методы работы, а также участвуют в воспитании молодежи, повышении ее общественной активности и формировании гражданской позиции.

Награждение прошло во второй раз. В 2020 году это звание присудили начальнику бюро АО «ГРПЗ» Алексею Литвинко.

Фото с сайта правительства Рязанской области.