За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса
Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки выявлено 45 новых случаев заражений, общее число заражений достигло 28 432. За сутки вылечились 49 пациентов, всего 26 885. Умерли всего 485.
В России за сутки выявили 9 462 случая заражений, всего 4 922 901. За сутки выздоровели 9 756 пациентов, всего 4 537 634. Скончались 393 человек, всего 115 116.