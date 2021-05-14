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За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса
Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки выявлено 45 новых случаев заражений, общее число заражений достигло 28 432. За сутки вылечились 49 пациентов, всего 26 885. Умерли всего 485.

В России за сутки выявили 9 462 случая заражений, всего 4 922 901. За сутки выздоровели 9 756 пациентов, всего 4 537 634. Скончались 393 человек, всего 115 116.