В рязанскую колонию пытались передать конфеты с наркотиком
В конфетах было наркотическое средство — метадон массой 1,67 грамм.
В рязанскую колонию пытались передать конфеты с наркотиком. Об этом
В скопинскую колонию поселения №4 для осужденной передали продукты. В 10 конфетах марки «Нимет» сотрудники колонии обнаружили прозрачные полиэтиленовые свертки с белым порошкообразным веществом.
Экспертиза показала, что в конфетах было наркотическое средство — метадон массой 1,67 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 УК РФ.