Очевидцы: в Горроще ребенок стоял в окне многоэтажки и пускал мыльные пузыри

На место выехали три пожарных расчета и две машины скорой помощи.

В пятницу, 14 мая, на улице Гоголя очевидцы заметили маленького мальчика, стоящего на табуретке возле открытого окна на верхних этажах дома. Обеспокоенные горожане позвонили в службу спасения. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

По словам ведомства, очевидцы сообщили, что ребенок пускал мыльные пузыри, свесившись в открытое окно. Он находился без присмотра родителей.

На место выехали три пожарных расчета и две машины скорой помощи. К приезду спасателей, мальчик все же залез обратно.

В МЧС сообщили, что к ним вызов поступил в 14:19.