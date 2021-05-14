На Северной окружной в Рязани появится надземный переход

Согласно документу, на участке дороги от поселка Борки до Канищева (3,4 километра) поменяют асфальт, обновят освещение, оборудуют тротуары и велодорожки. Кроме того, около городского пляжа «Борки-2» на Северной окружной появится надземный пешеходный переход. Рядом оборудуют площадку для отдыха с парковкой на 50 машино-мест. Отмечается, что около заправок появится отнесенный левый поворот в Борки.

На Северной окружной в Рязани появится надземный пешеходный переход. Об этом говорится в тендере о реконструкции дороги, который разместили на сайте госзакупок.

Согласно документу, на участке дороги от поселка Борки до Канищева (3,4 километра) поменяют асфальт, обновят освещение, оборудуют тротуары и велодорожки. Кроме того, около городского пляжа «Борки-2» на Северной окружной появится надземный пешеходный переход. Рядом оборудуют площадку для отдыха с парковкой на 50 машино-мест. Отмечается, что около заправок появится отнесенный левый поворот в Борки.

Стоимость тендера — 750 млн рублей, из которых 5,7 млн — проектно-изыскательские работы. Реконструкцию намерены завершить до ноября 2023 года.