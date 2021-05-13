Нашелся родственник женщины, труп которой обнаружили в Лесопарке
К правоохранителям обратился мужчина, назвавшийся племянником женщины. Информацию уточняют, поскольку заявитель пьян. По его словам, женщина также злоупотребляла спиртным.
Следователи сообщили о том, что нашелся родственник 71-летней женщины, труп которой обнаружили в Лесопарке 4 мая. Об этом
К правоохранителям обратился мужчина, назвавшийся племянником женщины. Информацию уточняют, поскольку заявитель пьян. По его словам, женщина также злоупотребляла спиртным.
Напомним, труп голой женщины нашли в пойме Оки в районе Лесопарка. Следователи назвали причину ее смерти.