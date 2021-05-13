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Нашелся родственник женщины, труп которой обнаружили в Лесопарке
К правоохранителям обратился мужчина, назвавшийся племянником женщины. Информацию уточняют, поскольку заявитель пьян. По его словам, женщина также злоупотребляла спиртным.

Следователи сообщили о том, что нашелся родственник 71-летней женщины, труп которой обнаружили в Лесопарке 4 мая. Об этом пишет «КП-Рязань».

К правоохранителям обратился мужчина, назвавшийся племянником женщины. Информацию уточняют, поскольку заявитель пьян. По его словам, женщина также злоупотребляла спиртным.

Напомним, труп голой женщины нашли в пойме Оки в районе Лесопарка. Следователи назвали причину ее смерти.