Стала известна сумма компенсации за путевку в лагерь

Стала известна сумма компенсации за путевку в лагерь. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на проект Ростуризма.

Стала известна сумма компенсации за путевку в лагерь. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на проект Ростуризма.

В ведомстве предлагают возмещать россиянам 50% от стоимости детской путевки, но не более 20 тысяч рублей. При этом билет должен быть оплачен картой «Мир». Средства вернут в течение пяти дней.

Согласно документу, кэшбэк россияне могут вернуть за поездки, совершенные до 15 сентября 2021 года. В пресс-службе Ростуризма отметили, что такой срок поможет охватить «всю летнюю оздоровительную программу».

Предполагается, что действовать возврат средств начнет уже с конца мая.

Возвращать родителям половину стоимости путевок для детей в летние лагеря предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.