Автобусы на Заокское и Коростово продолжают отправляться из Торгового городка

Пассажиры на перроне активно обсуждали эту новость, строя разные предположения, но их успокоили, сказав, что пока глубина воды на дороге не превышает 20 сантиметров, и автобус легко преодолевает затопленный участок.

В четверг, 13 мая, в 11:00 пригородный автобус №149 отправился с автовокзала «Приокский» в села Заокское и Коростово. Чуть раньше поступила информация , что после ливневых дождей, прошедших в Рязанской области 9-11 мая, уровень Оки снова поднялся и участок дороги между Шумашью и Заокским оказался под водой. В ГУ МЧС также сообщили, что движение перекрыли.

Пассажиры на перроне активно обсуждали эту новость, строя разные предположения, но их успокоили, сказав, что пока глубина воды на дороге не превышает 20 сантиметров, и автобус легко преодолевает затопленный участок.

В конце апреля во время весеннего паводка эта дорога уже уходила под воду, тогда пассажиров в села в Заокское и Коростово доставляли теплоходами.