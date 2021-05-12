Утром в среду Московское шоссе встало в 10-балльной пробке
По данным сервиса «Яндекс.Карты» затор образовался в районе Дворца торжеств. Очевидцы сообщают, что люди выходят из маршруток и идут пешком.
Утром в среду, 12 мая, Московское шоссе встало в 10-балльной пробке. По данным сервиса «Яндекс.Карты» затор образовался на Московском шоссе напротив Дворца торжеств и на выезде из Приокского и Канищева по Приокскому путепроводу.
Очевидцы рассказали РНЗ. инфо, что из Приокского поток не двигается уже полчаса. Люди выходят из маршруток и идут пешком.