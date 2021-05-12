Мэрия отчиталась о ремонте рязанских улиц
Работы проводили на улицах Интернациональной, Авиациаонной, Соборной, Семчинской, Крупской, Белякова, Фрунзе, Семинарской, Маяковского, а также на проездах Завражнова, Машиностроителей, Славянском, Кремлевском Валу, Михайловском шоссе и Первомайском проспекте.
За прошедшую неделю ямочный ремонт выполнили на 16 улицах Рязани. Об этом
Работы проводили на улицах Интернациональной, Авиациаонной, Соборной, Семчинской, Крупской, Белякова, Фрунзе, Семинарской, Маяковского, а также на проездах Завражнова, Машиностроителей, Славянском, Кремлевском Валу, Михайловском шоссе и Первомайском проспекте.
На этой неделе планируется выполнить ремонт на улицах Белякова, Центральная, Урицкого, Магистральная.
Работы контролирует «Дирекция благоустройства города». Машину для заделки выбоин струйно-инъекционным методом направят на устранение аварийных выбоин.