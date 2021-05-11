Рязанка пыталась дать взятку автоинспекторам за пьяного мужа
За 20 тысяч рублей жительница Кораблина хотела, чтобы на ее мужа не заводили административное дело за вождение в пьяном виде. Против женщины возбудили уголовное дело.
Рязанка пыталась дать взятку автоинспекторам за пьяного мужа. Об этом
28 апреля 2021 года 37-летняя жительница Кораблина в служебном кабинете отделения ГИБДД «Кораблинский» пыталась дать взятку автоинспектору в размере 20 тысяч рублей. За эту сумму она хотела, что бы на ее мужа не заводили административное дело за вождение в пьяном виде. Преступление завершить не удалось, так как сотрудник полиции отказался от взятки.
Против женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ. Максимальное наказание по данным статьям штраф до полутора млн рублей или лишение свободы до восьми лет.