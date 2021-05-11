Россиянам хотят дать право на «добровольный запрет» кредитов

В Госдуме разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян. Об этом передает
Речь идет о законопроектах в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Изменения позволят при желании указать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.
Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта подтвердил подлинность документов. По его словам, текст законопроекта уже разработан, его обсуждают с профильными ведомствами.
Отмечается, что документ могут внести в Госдуму в июне.
Гетта объяснил, что целью поправок является возможность гражданам защититься от мошенничества. Он добавил, что участились случа не только хищения средств со счетов граждан, но и кредитов от их имени.
«Добровольный запрет» позволит в любое время вводить и отменять возможность выдачи на его имя любых кредитов или займов. Заявку можно будет подать через портал «Госуслуг» или банки, в том числе через их мобильные приложения или личные кабинеты. В течение семи дней с момента обращения запрет на оформление кредитов вступит в силу.