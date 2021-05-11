Россиян предупредили о росте цен на электричество

Россиян предупредили о росте цен на электричество. Обновленный прогноз до 2025 года предоставил «Совет рынка» по запросу Федеральной антимонопольной службы, сообщает Lenta.ru.

Россиян предупредили о росте цен на электричество. Обновленный прогноз до 2025 года предоставил «Совет рынка» по запросу Федеральной антимонопольной службы, сообщает Lenta.ru .

Увеличение стоимости электроэнергии коснется оптовых потребителей. Предполагается, что в европейской части России и на Урале рост составит почти 6%. В Сибири в 2021 году цены вырастут на 15%, в следующем — еще на 7%.

Эксперты повышение цен связывают с надбавками из-за строительства новых ТЭС, станций с использованием возобновляемых источников энергии и АЭС.

Отмечается, что самих граждан увеличение стоимости электроэнергии напрямую не коснется. Однако это приведет к подорожанию продукции предприятий и снижению ее конкурентоспособности на мировом рынке.