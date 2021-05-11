\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
12°
Чтв, 13
13°
Птн, 14
21°
ЦБ USD 74.16 0.02 12/05
ЦБ EUR 90 0.49 12/05
Нал. USD 73.86 / 74.90 18:27
Нал. EUR 89.77 / 90.70 18:57
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
13 622
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
11 283
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
17 146
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
11 448
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Появился полный список погибших при стрельбе в казанской школе
Всего погибли девять человек: семь школьников, учительница 1994 года рождения и работница 1965 года рождения.

Появился полный список погибших при стрельбе в казанской школе №175. Личности погибших установило Федеральное агентство новостей.

Всего погибли девять человек: семь школьников, учительница 1994 года рождения и работница 1965 года рождения.

  1. Эльвира И., 1994 г. р.
  2. Венера А., 1965 г. р.
  3. Дамир Г., без даты
  4. Амир Ш., 2006 г. р.
  5. Труп женского пола, личность не установлена.
  6. Амир В., 2006 г. р.
  7. Алиса Г., 2006 г. р.
  8. Труп мужского пола, личность не установлена.
  9. Зульфия Г., 2006 г. р.

Пострадал 21 человек, они находятся в больнице. Некоторые в тяжелом состоянии.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список пострадавших:

  • Арслан Ш., 2011 г. р.,
  • Ислам С., 2006 г. р.,
  • Артем Ибрагимов, 2020 г. р.,
  • Милана И., 2012 г. р.,
  • Тимур З., 2006 г. р.,
  • Рената А.,
  • Лейла К.,
  • Расул И., 2010 г. р.,
  • Камиль И., 2006 г. р.,
  • Айрат Б.,
  • Камиль С., 2006 г. р.,
  • София О., 2007 г. р.,
  • Амалия Ш., 2012 г. р.,
  • Дарья З., 2007 г. р.,
  • Амин Хайруллин, 2011 г. р.,
  • Карим Х., 2006 г. р.,
  • Мулланур Мустафин, 1958 г. р.,
  • Диляра Галиуллина, 1970 г. р.,
  • Алина С., 2002 г. р.

Напомним, вооруженное нападение устроил 19-летний молодой человек. В сети появилось видео его допроса.