Появился полный список погибших при стрельбе в казанской школе
Всего погибли девять человек: семь школьников, учительница 1994 года рождения и работница 1965 года рождения.
Появился полный список погибших при стрельбе в казанской школе №175. Личности погибших установило
Всего погибли девять человек: семь школьников, учительница 1994 года рождения и работница 1965 года рождения.
- Эльвира И., 1994 г. р.
- Венера А., 1965 г. р.
- Дамир Г., без даты
- Амир Ш., 2006 г. р.
- Труп женского пола, личность не установлена.
- Амир В., 2006 г. р.
- Алиса Г., 2006 г. р.
- Труп мужского пола, личность не установлена.
- Зульфия Г., 2006 г. р.
Пострадал 21 человек, они находятся в больнице. Некоторые в тяжелом состоянии.
Телеканал
- Арслан Ш., 2011 г. р.,
- Ислам С., 2006 г. р.,
- Артем Ибрагимов, 2020 г. р.,
- Милана И., 2012 г. р.,
- Тимур З., 2006 г. р.,
- Рената А.,
- Лейла К.,
- Расул И., 2010 г. р.,
- Камиль И., 2006 г. р.,
- Айрат Б.,
- Камиль С., 2006 г. р.,
- София О., 2007 г. р.,
- Амалия Ш., 2012 г. р.,
- Дарья З., 2007 г. р.,
- Амин Хайруллин, 2011 г. р.,
- Карим Х., 2006 г. р.,
- Мулланур Мустафин, 1958 г. р.,
- Диляра Галиуллина, 1970 г. р.,
- Алина С., 2002 г. р.
Напомним, вооруженное нападение устроил 19-летний молодой человек. В сети появилось видео его допроса.