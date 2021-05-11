После стрельбы в Казани Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия

Песков уточнил, что главе Росгвардии Виктору Золотову дали «отдельное поручение», чтобы срочно проработать новое положение о видах оружия, используемых в гражданском обороте, которое может быть на руках у населения, «с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

После стрельбы в Казани президент Владимир Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС .

Песков уточнил, что главе Росгвардии Виктору Золотову дали «отдельное поручение», чтобы срочно проработать новое положение о видах оружия, используемых в гражданском обороте, которое может быть на руках у населения, «с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

Пресс-секретарь президента отметил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируют виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и другое.

«Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — сказал Песков.

Напомним, в Казани вооруженный молодой человек совершил нападение в местной школе. Погибли 11 человек.