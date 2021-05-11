\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
19°
Срд, 12
13°
Чтв, 13
14°
ЦБ USD 74.16 0.02 12/05
ЦБ EUR 90 0.49 12/05
Нал. USD 73.85 / 74.45 16:01
Нал. EUR 89.95 / 90.50 16:01
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
13 342
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
11 008
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
16 858
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
11 200
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
После стрельбы в Казани Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия
Песков уточнил, что главе Росгвардии Виктору Золотову дали «отдельное поручение», чтобы срочно проработать новое положение о видах оружия, используемых в гражданском обороте, которое может быть на руках у населения, «с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

После стрельбы в Казани президент Владимир Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков уточнил, что главе Росгвардии Виктору Золотову дали «отдельное поручение», чтобы срочно проработать новое положение о видах оружия, используемых в гражданском обороте, которое может быть на руках у населения, «с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

Пресс-секретарь президента отметил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируют виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и другое.

«Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — сказал Песков.

Напомним, в Казани вооруженный молодой человек совершил нападение в местной школе. Погибли 11 человек.