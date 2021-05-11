Любимов отреагировал на трагедию в Татарстане

Любимов выразил семьям погибших соболезнования и пожелал мужества перед лицом тяжелой утраты, а пострадавшим пожелал выздоровления.

Губернатор Николай Любимов отреагировал на трагедию в Казани, где в местной школе погибли 11 человек после стрельбы. Сообщение он опубликовал на странице «ВКонтакте».

«Чудовищное нападение на школу в Казани, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди, и что самое страшное: большинство погибших и пострадавших при стрельбе в гимназии №175 — дети», — написал губернатор.

Любимов выразил семьям погибших соболезнования и пожелал мужества перед лицом тяжелой утраты, а пострадавшим пожелал выздоровления.

Напомним, 19-летний вооруженный молодой человек открыл огонь в гимназии №175 в Казани. Погибли 11 человек.

После произошедшего Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия.