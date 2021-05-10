Специалисты предупредили об опасности оплаты товаров телефоном

Функция NFC позволяет оплатить с устройства без фактического наличия карты. Эксперты пояснили, какие опасности подстерегают пользователя при оплате покупок с помощью мобильного телефона.

Эксперты пояснили, какие опасности подстерегают пользователя при оплате покупок с помощью мобильного телефона. Об этом агентству « Прайм » рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Функция NFC позволяет оплатить с устройства без фактического наличия карты. Этим могут воспользоваться мошенники, особенно если владелец смартфона ведет себя неосторожно.

Один из самых популярных методов — прикладывание POS-терминала к устройству. Напрмер, если телефон лежит в кармане брюк.

«Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством», — рассказал специалист.

Как отметил юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов, наибольший риск заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода на иной терминал, то есть совершения иной транзакции за чужую покупку.

Не исключена и кража мобильного устройства злоумышленником — тогда он будет иметь доступ и к банковской, и к мобильной сим-карте. Мошенники смогут оформить онлайн-кредит, переводить деньги и оплачивать покупки.

При этом при правильном применении устройства и дополнительных мер безопасности такой способ оплаты в целом надежен. Эксперты советуют использовать блокировки смартфона, установить лимит в приложении на оплату бесконтактным способом и условия списания (пароль или отпечаток пальца), подключить смс-уведомления.