В Рязани открывают прокат электросамокатов

Первые 50 электросамокатов появятся в центре Рязани в выходные, 10-11 апреля. Тариф для самокатов составит 5 рублей за минуту, а также необходимо будет заплатить за доступ к самокату — 35 рублей.

В Рязани возобновляют работу проката велосипедов. Теперь рязанцы смогут взять в аренду не только велосипеды, но и самокаты, сообщил сервис проката «LuckyBike».

Отмечается, что первые 50 электросамокатов появятся в центре Рязани в выходные, 10-11 апреля. Тариф для самокатов составит 5 рублей за минуту, а также необходимо будет заплатить за доступ к самокату — 35 рублей. Также изменятся тарифы для велосипедов. Их будет два: поминутный — 2 рубля минута, сезон 2500 рублей с поездками до 45 минут.

Парковки для велосипедов будут разными: для велосипедов парковка в приложении будет обозначена синим цветом, для самокатов зелёным, совместные — сине-зеленые.

Техподдержку можно будет получить теперь только в форме чата.