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В Госдуму внесли проект о запрете «дистанционки» в школах
Проект предлагает запретить «дистанционку» при очном обучении для начального, основного и среднего общего образования, если в учреждении есть услуги очного обучения. В записке к проекту поясняется, что удаленное обучение нельзя приравнять к обучению в помещении образовательного учреждения, а также происходит «подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной».

Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет «дистанционки» в школах. Изменения планируют внести в закон «Об образовании», передает РИА Новости.

Проект предлагает запретить «дистанционку» при очном обучении для начального, основного и среднего общего образования, если в учреждении есть услуги очного обучения.

В записке к проекту поясняется, что удаленное обучение нельзя приравнять к обучению в помещении образовательного учреждения, а также происходит «подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной».