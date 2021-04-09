В Госдуму внесли проект о запрете «дистанционки» в школах

Проект предлагает запретить «дистанционку» при очном обучении для начального, основного и среднего общего образования, если в учреждении есть услуги очного обучения. В записке к проекту поясняется, что удаленное обучение нельзя приравнять к обучению в помещении образовательного учреждения, а также происходит «подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной».

Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет «дистанционки» в школах. Изменения планируют внести в закон «Об образовании», передает РИА Новости .

Проект предлагает запретить «дистанционку» при очном обучении для начального, основного и среднего общего образования, если в учреждении есть услуги очного обучения.

В записке к проекту поясняется, что удаленное обучение нельзя приравнять к обучению в помещении образовательного учреждения, а также происходит «подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной».