Рязанская ГИБДД анонсировала очередной рейд

В субботу, 10 апреля, автоинспекторы проверят как рязанские водители соблюдают правила перевозки детей. Перевозить детей в автомобиле без специального кресла недопустимо. За нарушение водителям грозит штраф в размере три тысячи рублей.

Рязанская ГИБДД анонсировала очередной рейд. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

В субботу, 10 апреля, автоинспекторы проверят как рязанские водители соблюдают правила перевозки детей.

«Каждый водитель должен понимать, что детское автокресло — это, прежде всего, безопасность перевозимого ребенка. Будучи не пристегнутым, маленький пассажир рискует получить травмы при ДТП или резком торможении автомобиля», — говорится в сообщении.

В ГИБДД напомнили, что перевозить детей в автомобиле без специального кресла недопустимо. За нарушение водителям грозит штраф в размере три тысячи рублей.