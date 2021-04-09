Рецидивист украл из дачных домов рязанцев электроинструменты и самовар

В полицию обратились жители Рязани, которые владеют дачными домами в селе Гавердово. Рязанцы сообщили, что их дома взломали — в одном случае сломали дверной замок, в другом — открыли окно. Из жилищ пропали электроинструменты, бытовая техника, бензопила и самовар.

Рецидивист украл из дачных домов рязанцев электроинструменты и самовар. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились жители Рязани, которые владеют дачными домами в селе Гавердово. Рязанцы сообщили, что их дома взломали — в одном случае сломали дверной замок, в другом — открыли окно. Из жилищ пропали электроинструменты, бытовая техника, бензопила и самовар.

Полицейские установили, что к краже причастен 48-летний житель Гавердово. Ранее он уже был неоднократно судим за подобные преступления.

Рецидивист скрывался от полиции, но оперативники разыскали его через знакомого, у которого хранилась часть похищенного. Другую часть украденного злоумышленник уже успел сбыть — самовар нашли в ближайшем пункте приема вторсырья.

Против мужчины возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.