Рецидивист украл из дачных домов рязанцев электроинструменты и самовар. Об этом
В полицию обратились жители Рязани, которые владеют дачными домами в селе Гавердово. Рязанцы сообщили, что их дома взломали — в одном случае сломали дверной замок, в другом — открыли окно. Из жилищ пропали электроинструменты, бытовая техника, бензопила и самовар.
Полицейские установили, что к краже причастен 48-летний житель Гавердово. Ранее он уже был неоднократно судим за подобные преступления.
Рецидивист скрывался от полиции, но оперативники разыскали его через знакомого, у которого хранилась часть похищенного. Другую часть украденного злоумышленник уже успел сбыть — самовар нашли в ближайшем пункте приема вторсырья.
Против мужчины возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.