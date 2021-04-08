Рязанца осудят за убийство мужчины

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Материалы передали в суд.

Рязанца осудят за убийство мужчины. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе. Известно, что у 32-летнему жителю дома на улице Подгорной пришли двое знакомых, они выпивали. Во время застолья хозяин и один из гостей поссорились и подрались.

После этого хозяин взял нож и не менее десяти раз ударил сидевшего на диване гостя в грудь, голову и руки. Потерпевший скончался от массивной кровопотери.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, материалы передали в суд.