Рязанца осудят за убийство мужчины
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Материалы передали в суд.
Рязанца осудят за убийство мужчины. Об этом сообщил
Инцидент произошел в январе. Известно, что у 32-летнему жителю дома на улице Подгорной пришли двое знакомых, они выпивали. Во время застолья хозяин и один из гостей поссорились и подрались.
После этого хозяин взял нож и не менее десяти раз ударил сидевшего на диване гостя в грудь, голову и руки. Потерпевший скончался от массивной кровопотери.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, материалы передали в суд.