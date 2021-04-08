На рязанку завели уголовное дело за торговлю алкоголем

Рязанка ранее неоднократно продавала алкоголь из своей квартиры на улице Тимакова. Ее привлекали к административной ответственности. Несмотря на это, женщина продолжила незаконную деятельность.

На рязанку завели уголовное дело за торговлю алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанка ранее неоднократно продавала алкоголь из своей квартиры на улице Тимакова. Ее привлекали к административной ответственности. Несмотря на это, женщина продолжила незаконную деятельность.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.